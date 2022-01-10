Merve Boluğur'u kızdıran soru! Oradan hemen uzaklaştı

Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşandıktan sonra adı çeşitli aşk dedikodularına karışan Merve Boluğur'un yakın zamanda işletmeci Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisi Erkan Şen ile birlikteliğini yan yana görüntü vererek doğrulayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Instagram hesabında 3.7 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, Erkan Şen isimli bir işletmeciyle yaşadığı aşk ile adından söz ettiriyor.

Akşam'da yer alan habere göre, son olarak geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Merve Boluğur mekan çıkışında muhabirlere "Ben üşüyorum, bugün konuşmak istemiyorum" dedi. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermek istemeyen oyuncu, muhabirlerin "Uzun zamandır bir projede yer almıyorsunuz. Teklif mi gelmiyor? Siz mi beğenmiyorsunuz?" sorusu karşısında bir hayli sinirlendi. "Ben hiç konuşmak istemiyorum, teşekkürler" cevabını veren Boluğur, oradan hızla uzaklaştı.



