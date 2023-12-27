Merve Boluğur ülkeyi terk mi ediyor? Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyledi! Sosyal medyanın diline düştü

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

36 yaşındaki ünlü isim, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Boluğur, "Yeni yıl geliyor, yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yeni işler" açıklamasını yaptı.

Dubai yolcusu olduğunu söyleyen ünlü isim, "100 milyon TL'lik teklif aldım. Dubai'ye gidiyorum, kırmızı halıda yürüyeceğim. Çok güzel olacak. Bol bol işlerim var Dubai'de ve Katar'da. Yurt dışından çok işler geliyor. Ülkeyi terk edeceğim galiba, öyle görünüyor" dedi.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında, Merve Boluğur'un sözleri masaya yatırıldı. Sunucu Gülşen Yüksel, canlı yayında '100 milyon TL'lik teklif' hakkında yorumda bulundu. Yüksel, 'Merve'ye bir rahatlık, bir gevşeme gelmiş. Normalde gazetecilerle konuşmayı sevmez, kameralardan pek hoşlanmaz. Şimdi böyle uzun uzun anlatıyor, keyfi çok yerinde. Dalga geçiyor gibi geldi bana. Gözümü kapatsam, 'Bu ses kime ait?' diye sorsanız Merve olduğunu bilemem. Sesi falan değişmiş' dedi.

Müge Dağıstanlı ise "Bence Merve orada ne söylediğinin farkında değil. 100 milyon TL falan... Böyle bir uçmak istiyor, uçuş bir yere kadar tabii. Konuşma şekli, saçı, görüntüsü bir değişik geldi bana. Eski Merve gitmiş, başkası gelmiş. 100 milyon TL'yi kim verdi de biri buldu?" ifadelerini kullandı.









