MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'un mini şortlu bisiklet pozu olay oldu! Vampir kombiniyle şaşırtmıştı...

Merve Boluğur'un mini şortlu bisiklet pozu olay oldu! Vampir kombiniyle şaşırtmıştı...

26.04.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Kuzey Güney gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde vampir kombiniyle olay olan ve eski eşi Murat Dalkılıç ile boşanmayı atlatamadığı iddia edilen Boluğur'dan bu kez mini şortlu bisiklet paylaşımı geldi.

Merve Boluğur'un mini şortlu bisiklet pozu olay oldu! Vampir kombiniyle şaşırtmıştı...

2006-2007 yılları arasında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle büyük kitlelerce tanınan Merve Boluğur'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Boluğur, 2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında tek celsede boşanmıştı.

MİNİ ŞORTLU BİSİKLET PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Boluğur, bu kez bisiklet sürerken mini şortuyla poz verdi.

merve-bolugur-6

Ünlü oyuncunun "Happy" (Mutlu) notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

merve-bolugur-1

PAYLAŞIMLARINI YORUMLARA KAPATTI

Ancak Boluğur'un bu paylaşım dahil olmak üzere diğer tüm paylaşımları da yorumlara kapattığı görüldü.

merve-bolugur-4

VAMPİR KOMBİNİ ŞAŞIRTMIŞTI!

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde paylaştığı vampir kombinli pozu da çokça konuşulmuştu.

merve-bolugur-2

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...

merve-bolugur-3

merve-bolugur-5

merve-bolugur-8

merve-bolugur-7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"
Babası patladı! Acun Ilıcalı'ya seslendiBabası patladı! Acun Ilıcalı'ya seslendi
Süper mini altına çorap giyip...Süper mini altına çorap giyip...
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske zorunluluğu kalktı!

Maske zorunluluğu kalktı!

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!

Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!

Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

Yıllar sonra gelen şike itirafı! ''Maçı Beşiktaş'a bilerek verdik''

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

İlginizi Çekebilir

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.