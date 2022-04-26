Merve Boluğur'un mini şortlu bisiklet pozu olay oldu! Vampir kombiniyle şaşırtmıştı...

2006-2007 yılları arasında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle büyük kitlelerce tanınan Merve Boluğur'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Boluğur, 2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında tek celsede boşanmıştı.

MİNİ ŞORTLU BİSİKLET PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Boluğur, bu kez bisiklet sürerken mini şortuyla poz verdi.

Ünlü oyuncunun "Happy" (Mutlu) notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

PAYLAŞIMLARINI YORUMLARA KAPATTI

Ancak Boluğur'un bu paylaşım dahil olmak üzere diğer tüm paylaşımları da yorumlara kapattığı görüldü.

VAMPİR KOMBİNİ ŞAŞIRTMIŞTI!

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde paylaştığı vampir kombinli pozu da çokça konuşulmuştu.

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...



