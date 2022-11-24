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Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası! Zorla balayına götürdü, 'Sıkıntıya gelemem' dedi! Düğündeki takılar ise...

24.11.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın 45 gün süren evliliğinin neden bittiğinin perde arkası ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre Merve Boluğur nikahtan sonra Aydın'ın ameliyatlı şekilde balayına gelmesini istedi. "İyi günde kötü günde" diyen Boluğur kocasına destek olmadı ve bir de üstelik zorla balayına götürdü. Sonra ise olanlar oldu... Düğündeki takılar arasında yer alan Aydın'ın hediyeleri ise Boluğur'da kaldı. İşte boşanmanın detayları...

Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası! Zorla balayına götürdü, 'Sıkıntıya gelemem' dedi! Düğündeki takılar ise...

Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendikten 45 gün sonra 5 dakikada boşandı. Her fırsatta "Kocam da kocam" diyen oyuncu sıklıkla "İyi günde kötü günde" vurgusu yapıyordu. Ancak çiftin evliliğinde daha nikah ertesi sorunlar çıkmaya başladı.

Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dedi. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; çift arasında patlak veren ilk sorundu. Oyuncu kocasına ilk kuralını şöyle ifade etti:

"İstediğim vakit uyanırım ev işleriyle istediğim zaman ilgilenirim. Sıkıntıya gelemem üstüme gelme."

Ekran Alıntısı

KOCASI ANNE EVİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI

İkinci sorun ise Mert Aydın'ın nikahtan sonra ameliyat olmasıydı. Ancak istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamadı. Müge Dağıstanlı konuşmasında "O süreçte eşine destek olamıyor. Daha evleneli 6 gün olmuşken Mert annesinin evine gitmeye karar veriyor. Çocuğa annesi ve babası bakıyor ama Merve aileyle pozlar paylaşıyor. Hastalıkta sağlıkta deyip destek olmuyor. Sıkılıyor" dedi.

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DİKİŞLER BİLE ALINMAMIŞKEN...

Mert Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Merve Boluğur iddialara göre “Çok sıkıldım, tatile gidelim” dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıkan çiftten Aydın bu durumda rahatsız oluyor.

53 günlük evlilik 5 dakikada bitti 53 günlük evlilik 5 dakikada bitti

Merve Boluğur’la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın bu süreçten sonra ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.

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