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Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi! "Afet gibisin be kadın"

21.07.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kimliğiyle tanınan Merve Boluğur son zamanlarda hem seslendirdiği yeni parçasıyla hem de sosyal medya pozlarıyla sıklıkla gündemde yer alıyor. Boluğur, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi! "Afet gibisin be kadın"

Seslendirdiği "Şşşttt" parçası ile dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarıyla olay oluyor. Instagram'da geniş takipçi kitlesi bulunan Boluğur, bu defa güzelliğiyle büyüledi.

YEŞİL ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Son zamanların gündemde olan isimlerinin başında Merve Boluğur geliyor.

Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi!

Paylaşımlarıyla ve tavırlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.

Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Merve Boluğur, yeşil elbiseli pozuyla görenleri büyüledi.

Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi!

O pozu, "Merve Monroe, Şşşşştttttt" ifadeleriyle paylaşan Boluğur'a, "Bırak Monroe'yi, Ayşegül'ü özledik. Uzun saçlı." yorumları geldi.

Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi!

Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi!

Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi!

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Merve Boluğur Instagram
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