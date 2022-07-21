Merve Boluğur yeşil elbisesiyle büyüledi! "Afet gibisin be kadın"

Seslendirdiği "Şşşttt" parçası ile dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarıyla olay oluyor. Instagram'da geniş takipçi kitlesi bulunan Boluğur, bu defa güzelliğiyle büyüledi.

YEŞİL ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Son zamanların gündemde olan isimlerinin başında Merve Boluğur geliyor.

Paylaşımlarıyla ve tavırlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Merve Boluğur, yeşil elbiseli pozuyla görenleri büyüledi.

O pozu, "Merve Monroe, Şşşşştttttt" ifadeleriyle paylaşan Boluğur'a, "Bırak Monroe'yi, Ayşegül'ü özledik. Uzun saçlı." yorumları geldi.





