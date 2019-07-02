Merve Büyüksaraç davasını kazanan Acun Ilıcalı paranın nereye gideceğini açıkladı

Manken ve model Merve Büyüksaraç 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı çeşitli iddialarda bulunmuştu.
Büyüksaraç o dönem, yarışmada yemek verildiğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından medya patronu Acun Ilıcalı, manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı.
Dava ocak ayında sonuçlandı. Dün akşam yayınlanan Survivor finalinde Acun Ilıcalı davayı kazandığını hatırlatarak kazandığı 25 bin lirayı hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.
Acun Ilıcalı yayında "hak yerini buldu. Merve'ye teşekkür ediyoruz sayesinde hayır kurumları kazandı" dedi.
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