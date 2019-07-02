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Merve Büyüksaraç davasını kazanan Acun Ilıcalı paranın nereye gideceğini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan'ın finalinde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını hatırlattı. Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacak.

Manken ve model Merve Büyüksaraç 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Büyüksaraç o dönem, yarışmada yemek verildiğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından medya patronu Acun Ilıcalı, manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı.

Dava ocak ayında sonuçlandı. Dün akşam yayınlanan Survivor finalinde Acun Ilıcalı davayı kazandığını hatırlatarak kazandığı 25 bin lirayı hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı yayında "hak yerini buldu. Merve'ye teşekkür ediyoruz sayesinde hayır kurumları kazandı" dedi.

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