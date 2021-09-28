Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar ile bir araya geldi

Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar (34) ile Gürhan Altundaşar (37) evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, önceki gün Kadıköy’de bir araya geldi ve akşam saatlerini birlikte geçirdi.

Dizdar’ın adı rol arkadaşı Uğur Uzunel’le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da bu iddiaları reddetmişti.



"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

Dizdar 'ihanet' iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum...



