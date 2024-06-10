Merve Dizdar evlendi Ezgi Mola merak konusu oldu! "Davetli değildik" demişti...

Cannes'da aldığı ödülle ülkemizi gururlandıran Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

İkinci kez evlenen oyuncu ailelerin ve dostlarının katıldığı bir törenle bu mutlu gününü kutladı.

8 Mayıs tarihinde nikah masasına oturan yakın dostu Ezgi Mola’nın düğünü ile ilgili daha önce “Kapalı bir düğündü. Biz de davetli değildik ama müthişti. Onun üzerine söyleyecek bir şeyim yok” diyen Merve Dizdar'ın düğüne Ezgi Mola'yı davet edip etmediği merak edildi.

Ezgi Mola yakın arkadaşının nikahında görüntülendi ve nikah sırasında 'bravo' diye bağırarak, çiftin mutluluğunu paylaştı.

Mola açıklamasında ise "Umarım çok mutlu olurlar güzel insanlar. İkisi de çok çok yakın arkadaşlarım" dedi.





