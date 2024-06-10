MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Dizdar evlendi Ezgi Mola merak konusu oldu! "Davetli değildik" demişti...

Merve Dizdar evlendi Ezgi Mola merak konusu oldu! "Davetli değildik" demişti...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 07:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Merve Dizdar düğününde Ezgi Mola dikkat çekti. Mola yakın arkadaşını nikahına davet etmemişti.

Merve Dizdar evlendi Ezgi Mola merak konusu oldu! "Davetli değildik" demişti...

Cannes'da aldığı ödülle ülkemizi gururlandıran Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

İkinci kez evlenen oyuncu ailelerin ve dostlarının katıldığı bir törenle bu mutlu gününü kutladı.

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk kareler Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk kareler

8 Mayıs tarihinde nikah masasına oturan yakın dostu Ezgi Mola’nın düğünü ile ilgili daha önce “Kapalı bir düğündü. Biz de davetli değildik ama müthişti. Onun üzerine söyleyecek bir şeyim yok” diyen Merve Dizdar'ın düğüne Ezgi Mola'yı davet edip etmediği merak edildi.

hjhk

Ezgi Mola yakın arkadaşının nikahında görüntülendi ve nikah sırasında 'bravo' diye bağırarak, çiftin mutluluğunu paylaştı.

Mola açıklamasında ise "Umarım çok mutlu olurlar güzel insanlar. İkisi de çok çok yakın arkadaşlarım" dedi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagihan "Maddi olarak ihtiyacı var" demişti! Lüks otomobili olay olduNagihan "Maddi olarak ihtiyacı var" demişti! Lüks otomobili olay oldu
Survivor'ın en hırslı yarışmacısı elendi! O isim kızdı: Oyunu vermese...Survivor'ın en hırslı yarışmacısı elendi! O isim kızdı: Oyunu vermese...
'Elendi' iddiası olay oldu! Karısı mesajları gördü'Elendi' iddiası olay oldu! Karısı mesajları gördü
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Merve Dizdar
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Rıdvan Dilmen'den seçim sonrası ilk açıklama!

Rıdvan Dilmen'den seçim sonrası ilk açıklama!

Kapıyı açınca kurşun yağdırıp öldürdüler! Apartmanda kar maskeli saldırganlar dehşeti

Kapıyı açınca kurşun yağdırıp öldürdüler! Apartmanda kar maskeli saldırganlar dehşeti

'Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada'

'Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada'

Doğal gaz desteği geliyor! Kulisler bunu konuşuyor: Özel bir çalışma yapılacak

Doğal gaz desteği geliyor! Kulisler bunu konuşuyor: Özel bir çalışma yapılacak

''Başkanım ceket alayım size saygısızlık olmasın...''

''Başkanım ceket alayım size saygısızlık olmasın...''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.