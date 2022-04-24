Merve Oflaz'dan mini şortlu poz! "Çiçeklerden daha güzelsin"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Merve Oflaz iş insanı Allan Hakko ile bir süredir aşk yaşıyor. Ünü isim Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışma programı ile adını duyurmuştu. Mini şortlu pozuna beğeni yağdı.

MERVE OFLAZ MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

33 yaşındaki Merve Oflaz 2010-2011 yıllarında yayınlanan Survivor Kızlar - Erkekler yarışma programını şampiyon olarak tamamladı. Survivor'dan sonra oyunculuk alanında birçok projede yer alan Oflaz ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelen Merve Oflaz bu defa elinde rengarenk çiçeklerle mini şortuyla poz verdi. O poza sevenleri, "Çiçeklerden daha güzelsin", "Günümü güzelleştirdin" gibi yorumlar yaptı.

Merve Oflaz ve Allan Hakko ikilisi ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Merve Oflaz, "2022 yılında sizden mutlu haber alır mıyız?" sorusuna, "Biz çok mutluyuz zaten arkadaşlar” yanıtını vermişti.





