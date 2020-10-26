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Merve Oflaz ive Allan Hakko yine yakalandı

26.10.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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Merve Oflaz ive Allan Hakko yine yakalandı

Aşk yaşadıkları iddia edilen Merve Oflaz ile Allan Hakko, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. İkili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Yaz aylarında Bebek'te aynı araç içinde görüntülenen Merve Oflaz ile Allan Hakko, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları iddia edilen çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Burcu Esmersoy ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran iş insanı Allan Hakko'nun Merve Oflaz ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

Haklarında çıkan iddialarla ilgili konuşan Oflaz, "Aramızda bir şey yok, arkadaşız. Sadece tesadüfen buradayız" demişti. Allan Hakko da konuyla ilgili, "Haberler yanlış, aramızda bir durum yok" şeklinde konuşmuştu. (HaberTürk)

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