Merve Oflaz ive Allan Hakko yine yakalandı

Yaz aylarında Bebek'te aynı araç içinde görüntülenen Merve Oflaz ile Allan Hakko, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları iddia edilen çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Burcu Esmersoy ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran iş insanı Allan Hakko'nun Merve Oflaz ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

Haklarında çıkan iddialarla ilgili konuşan Oflaz, "Aramızda bir şey yok, arkadaşız. Sadece tesadüfen buradayız" demişti. Allan Hakko da konuyla ilgili, "Haberler yanlış, aramızda bir durum yok" şeklinde konuşmuştu. (HaberTürk)

