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Merve Özbey ateş püskürdü: Benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Bir süredir babasının hastalığı sebebiyle zor günler geçiren popçu Merve Özbey kendisi hakkında çıkan 'hayırsız evlat' iddialarına daha fazla dayamadı.

Merve Özbey ateş püskürdü: Benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz!

Popçu Merve Özbey, hakkında ortaya atılan 'hayırsız evlat' iddialarına yanıt verdi. Bir süredir, babasının hastalığı nedeniyle ailece zor günler geçirdiklerini anlatan Özbey, Instagram sayfasında kısa bir açıklama yayınladı:

"Bu zamana kadar işimi iyi yapmaktan başka bir kaygım olmadı. Olduysa bir kaygım, -olur ya insanız- haddimi aşmaktır. Vicdan körü olmaktır. Bu açıklama da kulağıma gelen, vicdanımla ilgili asılsız 'dedikodular' yüzünden zorunlu oldu...

Uzunca bir süredir babamın hastalığıyla ilgili ailece zor bir süreçten geçmekteyiz. Son günlerde bu süreç biraz daha zorlaştı bizim için. Bunca zorlukla, yüreğimizde kaygıyla, bir hastalıkla uğraşırken tek beklentimiz; biraz saygı. Bolca dua...

Ne anacığımın, ne babacığımın kimselere ihtiyacı yok çok şükür. Olursa benim onlara ihtiyacım olur, aldıkları nefes bile yeter... 0 nefes tükenmesin diye de varımı yoğumu ortaya koyarım. Hiç düşünmeden!

Tanınır olmanın bedelinin bu kadar acıtıcı olduğunu da böylece deneyimlemiş oldum... Bilinsin isterim ki, sohbetinizi keyiflendirmek adına benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz... Ezcümle, yaşadığımız sürece biraz saygı, bolca dua... Bu süreçte yanımızda olan değerli doktorlarımız Prof.Dr Feyza Kayalı Prof Dr. Erdal Karagülle Prof. Dr Cağatay Öztürk Op. Dr Engin Çalık sevgi ve minnetle..."

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Merve Özbey Merve Özbey babası

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