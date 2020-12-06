MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Özbey: Babacığım gideli tam 7 gün oldu

Merve Özbey: Babacığım gideli tam 7 gün oldu

06.12.2020 12:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Merve Özbey: Babacığım gideli tam 7 gün oldu

Şarkıcı Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Özbey, vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Özbey, vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

2893724_a3aefffff32e65afb1aa21cf709b42b9_640x640

"Bugün babacığım gideli tam yedi gün oldu. Yedi koca gün..." diyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Allah sabrını veriyor ve bir şekilde geçiyor günler. Arayan, soran, yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Kızımızın sağlığı gayet yerinde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Yeni klibiyle 80'lere döndüYeni klibiyle 80'lere döndü
Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Diğer Haberler

Ece Erken ve Bircan Bali'nin Celal Şengör ile ilgili yorumu yeniden gündemde

Celal Şengör gafı yeniden gündemde! Olay oldular

Öpüşme videosu ifşa olan Survivor Barış ve Nisa ayrıldı mı?

Öpüşmeleri ifşa olduktan sonra ayrıldılar mı?

Shakira yeni klibiyle 80'lere döndü

Yeni klibiyle 80'lere döndü

Hülya Avşar'dan üstsüz paylaşım! Beğeni topladı

Üstsüz paylaşımıyla yıllara medyan okudu

İbo Show’a katılan Gonca Vuslateri kıyafetiyle sosyal medyada dalga konusu oldu

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı

Kendini bir anda yere attı! Seray Sever kızdı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.