Merve Özbey: Babacığım gideli tam 7 gün oldu

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Özbey, vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Bugün babacığım gideli tam yedi gün oldu. Yedi koca gün..." diyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Allah sabrını veriyor ve bir şekilde geçiyor günler. Arayan, soran, yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Kızımızın sağlığı gayet yerinde.



