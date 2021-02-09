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Merve Özbey'den romantik paylaşım: Sakla beni koynunda

09.02.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Merve Özbey'den romantik paylaşım: Sakla beni koynunda

Anne olmak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ile birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Özbey eşiyle çekilen fotoğrafı "Sakla beni koynunda" notuyla paylaştı.

Şubat 2020’de nikah masasına oturan şarkıcı Merve Özbey ve iş insanı Kenan Koçak evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı.

Evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutlayan Merve Özbey, düğünde çekilen bu fotoğrafı paylaşıp altına, 'Sakla beni koynunda... Benim senden başka güvendiğim kaç kişi var ki şu hayatta? Kızımın babası, evimin direği... En büyük dileğim... 1 sene olmuş evleneli! Kutlu olsun ilk yılımız... Evimiz sen koksun ve hep şen olsun... İyi ki benim oyun arkadaşım olmuşsun... Beni hiç sensiz bırakma..." notunu düştü.

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BEBEK BEKLİYOR!

Eylül ayında dört aylık hamile olduğunu açıklayan Özbey güzel haberi, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

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