Merve Özbey: 'Edebimle dekolte vermeyi seviyorum'

Uludağ'da düzenlenen TikTok Whitefest kapsamında şarkıcı Merve Özbey sahne aldı. 'Vuracak' şarkısı ile sahneye çıkan Özbey, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Beyaz kıyafetleri ile Uludağ'ın beyaz örtüsüne uyum sağlayan güzel şarkıcı, sahnedeki danslarıyla olduğu kadar enerjisiyle de büyük beğeni topladı.

Özbey, "Biz sanatçı değiliz ve sanatçıların yanından bile geçemeyiz" diyerek, kendisinin daha yolun başında olduğunu söyledi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Merve Özbey, 'Helal Ettim' şarkısı ile Whitefest sahnesine veda etti.

"RAKAMLAR DOĞRUYSA HELAL OLSUN"

Konser öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Merve Özbey, 'Derdim Olsun' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve YouTube' da 10 günde 70 milyon izlenme başarısı yakalayarak dikkatleri üzerine çeken Reynmen hakkındaki bir soruya, ''Ben bile şarkıyı günde üç dört kez dinliyorum. Eğer bu söylenen rakamlar gerçekten doğru ise helal olsun. YouTube'de uzun bir süredir herkesin ve bizlerin de rakamları konuşulurken, yarın öbür gün bu işin doğrusunu yanlışını hep beraber göreceğiz'' dedi.