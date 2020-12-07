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Merve Özbey: Korona değildi ama babam apar topar gömüldü

07.12.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Merve Özbey: Korona değildi ama babam apar topar gömüldü

Şarkıcı Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan Özbey, "Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi ama pandemiden dolayı apar topar gömüldü" dedi.

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki Özbey, şunları söyledi:

"Şu süreçte beni en çok üzen; eskiden cenazelerde insanlar yalnız kalmazlardı. Namaz saatlerinde gömülürlerdi. Cenaze namazları olurdu. Sağlığı elverdiği sürece herkesin yanında olan babam pandemiden dolayı apar topar gömüldü.

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Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi fakat bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan herkese şifa dilerken, boş boş sokaklarda hiçbir işi olmadan dolaşan insanlara da kırgınlığım yok değil. İnsan başına gelmeden anlamıyor. İnsanlar sizi telkin etmek için sarılamıyorlar bile. Umarım herkes kendi sorumluluğunu bilir ve en yakın zamanda bu süreci atlatırız."

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