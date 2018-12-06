Merve Sevi ve Çalkan Algün boşandı! Merve Sevi'den olay paylaşım

Oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz günlerde 1,5 yıl önce dünyaevine girdiği Çalkan Algün ile sosyal medyadan birbirlerini sildi. Bu hareketten sonra boşanma iddialarını kesin dille yalanlayan çift, dün tek celsede boşandı.

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikah masasına oturan Merve Sevi, aralarındaki uyumsuzluğu neden göstererek dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

SEVİ’DEN BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yaşadığı ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sevi, takipçilerinin konuyla ilgili olarak kendisine yönelttiği sorulara şu yanıtı verdi: Sanki kötü bir hastalığa yakalanmış da geçmiş gibi...





