MAGAZİN

Merve Sevi ve Çalkan Algün boşandı! Merve Sevi'den olay paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1,5 yıl süren evliliklerini geride bıraktığımız gün yaptıkları basın açıklamasıyla sonlandıran Merve Sevi ve Çalkan Algün anlaşmalı olarak boşandı.

Merve Sevi ve Çalkan Algün boşandı! Merve Sevi'den olay paylaşım

Oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz günlerde 1,5 yıl önce dünyaevine girdiği Çalkan Algün ile sosyal medyadan birbirlerini sildi. Bu hareketten sonra boşanma iddialarını kesin dille yalanlayan çift, dün tek celsede boşandı.

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikah masasına oturan Merve Sevi, aralarındaki uyumsuzluğu neden göstererek dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

SEVİ’DEN BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yaşadığı ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sevi, takipçilerinin konuyla ilgili olarak kendisine yönelttiği sorulara şu yanıtı verdi: Sanki kötü bir hastalığa yakalanmış da geçmiş gibi...

merve-sevi-ic

PARTNERArda Turan’dan eşine milyonluk jest!Arda Turan’dan eşine milyonluk jest!
Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşımAcun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım
'Kendiniz saçmalıyor, kendiniz soruyorsunuz''Kendiniz saçmalıyor, kendiniz soruyorsunuz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merve Sevi eşi Çalkan Algün Merve Sevi

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? 'Kesinleşti' dedi, sosyal medyadan duyurdu

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? 'Kesinleşti' dedi, sosyal medyadan duyurdu

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

İlginizi Çekebilir

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Gülben Ergen: Kendiniz saçmalıyor, kendiniz soruyorsunuz

'Kendiniz saçmalıyor, kendiniz soruyorsunuz'

Ahu Yağtu metrobüs kalabalığına karıştı

Ahu Yağtu metrobüs kalabalığına karıştı

Aslıhan Doğan'dan 'Kezo' yanıtı

Aslıhan Doğan'dan 'Kezo' yanıtı

Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen ve eşiyle böyle dalga geçti

Dediğini yaptı! O da yatakta...

Mehmet Ali Alabora'nın annesinden ilk açıklama

'Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.