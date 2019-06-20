Merve Taşkın sevgilisini paylaştı!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Merve Taşkın’dan sürpriz bir fotoğraf geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Merve Taşkın, şarkıcı Onur Elmas'a aşkını itiraf etti.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile şarkıcı Onur Elmas aşklarını sosyal medya hesaplarından aşkını ilan etti.
Güzel fenomen, şarkıcı Onur Elmas'la birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, İngilizce olarak, "Sevgilim" notunu ekledi.
Şarkıcı Onur Elmas'da aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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