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Merve Taşkın sevgilisini paylaştı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen ve bakirelik itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.

Merve Taşkın sevgilisini paylaştı!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Merve Taşkın’dan sürpriz bir fotoğraf geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Merve Taşkın, şarkıcı Onur Elmas'a aşkını itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile şarkıcı Onur Elmas aşklarını sosyal medya hesaplarından aşkını ilan etti.

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Güzel fenomen, şarkıcı Onur Elmas'la birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, İngilizce olarak, "Sevgilim" notunu ekledi.

Şarkıcı Onur Elmas'da aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Merve Taşkın Merve Taşkın sevgilisi Onur Elmas

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kim ya, senin aşkından kime ne, millet aç, işsiz, ekonomi yerle bir, dünya karışık, yapılan habere bak, milletin çokta umrundasınız
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