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Meryem Kasap Survivor' 2021'den diskalifiye oldu! Survivor Meryem Kasap'ın sakatlığı nedir?

24.01.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Meryem Kasap Survivor' 2021'den diskalifiye oldu! Survivor Meryem Kasap'ın sakatlığı nedir?

Survivor 2021'in iddialı yarışmacılarından Meryem Kasap sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu. Survivor ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Meryem Kasap'ın dizisinden ameliyat olması gerektiğini ve bu nedenle Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu. Survivor'da geçtiğimiz yıl da yarışan Meryem Kasap yine sakatlık nedeniyle diskalifiye olmuştu.

Survivor 2021 yarışmasının 24 Ocak Pazar ekrana gelen 12. bölümünde Cemal Hünal'ın ardından bir diskalifiye daha yaşandı. Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışan Meryem Kasap dizinden sakatlanmıştı. Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, bir süredir oyunlarda yarışamayan Meryem Kasap'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

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"MERYEM KASAP'IN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"

Acun Ilıcalı, Doktor Metin Kuş'un son raporu sonrası Meryem Kasap'ın sakatlığının ciddi derecede olduğunun ortaya çıktığını ve yarışmaya devam edemeyeceğini belirtti. Acun Ilıcalı, "Meryem'in sakatlığı ciddi durumda. Doktorumuzla tekrar konuştum. Geçen sefer sakatlanmayan dizinde problem var. Doktorumuza 'Bizim için değerli bir yarışmacı, iyileşmesini bekleyebiliriz' dedim. 2 gündür bunun konuşmasını yapıyorum. Ancak bu sabah Metin Kuş'tan aldığım rapora göre Meryem'in Survivor'a devam etme şansın yok. Geçen sene Meryem'i aynı sakatlıktan dolayı kaybettik. Operasyon gerektiği için yüzde 5 gibi bir ihtimal bile bulunmuyor. Maalesef dizinden yeniden ameliyat olman gerekiyor. Cemal'i kaybettik şimdi de çok değerli bir yarışmacımızı, bana göre final adaylarından birisini bugün kaybetmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

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GEÇEN YIL DA DİSKALİFİYE OLMUŞTU!

Milli atlet olan Meryem Kasap, Survivor 2020'de performansıyla dikkat çekerken dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Meryem dizisinden bir ameliyat geçirmişti. Acun Ilıcalı da geçen yıl sakatlığı nedeniyle Survivor 2020'yi yarıda bırakan Meryem’i bu yıl bir kez daha Survivor'a çağırmıştı.
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