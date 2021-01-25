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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 24 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

25.01.2021 00:28 | Son Güncelleme:
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 24 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 24 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde oylamaya gitti ve haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Survivor'ın 12. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takımdan ise bir kişi eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda seçim yapacak takımı belirlemek için avantaj oyunu oynandı. İki takımdan da üç erkek üç kadın yarışmacının seçildiği avantaj oyununda kazananı final atışları belirledi. Erkeklerde gönüllüler, kadınlarda ünlüler kazanınca final atışlarını yapacak yarışmacılar seçildi. Bu final atışlarına ünlülerden Merve, gönüllülerde Poyraz çıktı. Dört başarılı atışı ilk önce yapan Merve, avantajı ünlülere getirdi.

GÖNÜLLÜLERDEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

Survivor 2021'de ünlüler ile gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununda parkuru tamamen denize kurulu idi. Türlü engelleri aşacak yarışmacıları finalde ise zorlu atışlar bekliyordu. Oyunda sayıyı kazanması için yarışmacıların Amerikan futbolu topu 4 başarılı atış yapması gerekiyordu. Oyuna çok iyi başlayan ünlüler skoru 5-0 yaptı. Gönüllülerin ilk sayısını Hanzade aldı ve skoru 5-1 yaptı. Sonrasındaki üç sayıyı alan ünlüler farkı açtı ve 8-1 yaptı.

Gönüllüler takımının üst üste aldığı sayılar ile fark kapanmaya başladı. Gönüllüler, tam dokuz karşılaşmayı kazandı. Böylece, 8-1 geriye düştüğü oyunda skoru 10-8 yapmayı başardı. Böylece gönüllüler takımı, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıran kırana geçecek dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım için ada konseyinde ilk olarak SMS halk oylaması yapıldı. Sonrasında takım içi oylamaya geçildi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları sırayla giderek potaya gidecek ismi yazdılar. Ada oylaması sonrasında Acun Ilıcalı, oyları tek tek açarak ismi yazılan yarışmacıların isimlerini söyledi. Adı en çok yazılan İlayda Şeker, ünlüler takımında eleme adayı oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise gönüllülerden Aleyna olmuştu.

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