Meryem Uzerli: Çocuğum babasız büyüdü

Oyuncu Meryem Uzerli, önceki akşam Gayrettepe'de Mimar Sinan Üniversitesi Kısa Film Yarışması'nın onur konuğuydu. Çalışan kadınların gücünden bahseden Meryem Uzerli, muhabirlerin "Siz de çalışan bir kadınsınız. Çocuğunuzun babası Can Ateş size ve kızına destek oluyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; muhabirlerin, "Biliyorsunuz koronavirüs salgını var. Uçaklar sürekli dezenfekte ediliyor. Korkuyor musunuz? Nasıl korunuyorsunuz?" sorusu üzerine Meryem Uzerli, şu yanıtı verdi:

"ELLERİMİ GÜNDE 20 KERE YIKAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Korkmamaya çalışıyorum. Bazen korku da insanı hasta yapabiliyor. Bağışıklık sistemimi sürekli kontrol ettiriyorum. Doktor tavsiyesi ile ellerimi günde 20 kere yıkamaya çalışıyorum. Artık ben de herkes gibi selamlaşırken, yumruk sıkarak böyle merhabalaşıyorum.

Gazetecilerin, "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" demesi üzerine Uzerli, "Hani bir şarkı vardı ya... 'Ben yalnızım. Ben yalnızım. Yalnızım'... Özel hayatımda kızımla ilgileniyorum. Bundan da şikayetçi değilim ama Lara, bazen erkek bazen de bir kız kardeş istiyor" açıklamasını yaptı.