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Meryem Uzerli'den kızlarına yasak! Oynadığı dizileri...

13.06.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, 8 yaşındaki kızı Lara'ya kendi yapımlarını izlettirmediğini söyleyip ‘'Daha seyredecek yaşı dolmadı' dedi.

Meryem Uzerli'den kızlarına yasak! Oynadığı dizileri...

Meryem Uzerli 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında sinema söyleşilerine katıldı. Söyleşide soruları yanıtlayan Uzerli 'En çok dişi Bond'u canlandırmak istediğini açıklarken 'Bütün Bond'lar erkek bence dişi Bond da olabilir' dedi.

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Uzerli, Öykü Karayel'in oyunculuğunu da çok beğendiğini ve kendisini çok yetenekli bulduğunu söyleyerek eğer bir gün kendi hayatının filmi çekilirse adının "Her Zaman Umut" olmasını, kendisini de Öykü Karayel'in oynamasını istediğini belirtti.

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"SANKİ ALDATILMA ÇOK NORMAL"

Uzerli, söyleşide yerli dizileri de eleştirdi. "Aldatılmayı normalleştirdiler" diyen Uzerli, sözlerine "Sanki aldatılma çok normal, her gün oluyor. Üzücü buluyorum. Keşke genç insanlar böyle keşke bu durumu, normal bir şey gibi algılamasalar. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Medyanın ve sanatın da dünyaya bir sorumluluğu var sonuçta" şeklinde devam etti.

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"İZLEMEK İÇİN 12 YAŞINI BEKLİYOR"

Kızının şu sıralar polis olmak istediğini söyleyen Uzerli, 'Kızınız oynadığınız dizi ve filmleri izleyince annesinin ünlü biri olduğunu fark ediyor mu?'" şeklindeki soruya 'Aslında kızım onları izlemiyor, izlemek için 12 yaşını bekliyor, o zaman izlettireceğim, daha izleyecek yaşı doldurmadı' yanıtını verdi.

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Meryem Uzerli
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