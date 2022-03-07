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Meryem Uzerli Rus basınına konuştu! "Hiçbir şeyden almadığım doyumu..."

07.03.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli Rusya'da reklam anlaşması yaptı. Oyuncu Meryem Uzerli Rus medyasına konuştu.

Meryem Uzerli Rus basınına konuştu! "Hiçbir şeyden almadığım doyumu..."

‘Hürrem Sultan’ olarak tanınan ve bir süredir Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli Rusya'da reklam anlaşması yaparak 3 milyon TL kazandı. Rus medyasına konuşan oyuncu hayatına dair detayları anlattı.

Meryem Uzerli açıklamasında "Başarısız olmaktan korkmuyorum bir şey hayal ettiğim gibi değilse düzeltirim" dedi.

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En büyük aktivitesinin çocuklarla zaman geçirmek olduğunu söyleyen Uzerli "Başka hiçbir şeyden almadığım doyumu alıyorum bundan.
Onlarla geçirdiğim zamanın her saniyesinde sevginin en saf halini hissediyorum. Bu çılgın hayatta neyin önemli olduğunun bilincine varıyorum" açıklamasında bulundu.

"KENDİMİ EN İYİ TANIDIĞIM DÖNEMDEYİM"

"Tek başıma boş geçirdiğim bir günü hatırlamıyorum. Ya çocuklarımlayım ya çalışıyorum. Zaman kalırsa arkadaşlarımla buluşuyorum" diyen Meryem Uzerli açıklamasının devamında şunları söyledi:

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"Ben sadece ‘Meryem’im. Hayat tecrübem, tutkum, iç ateşim, sakinliğim ve gücümle. Kendimi en iyi tanıdığım dönemdeyim. Kim
olduğuna dair kendinden emin olduğun o noktaya gelmek bir zaman meselesi. Bu da hayattaki en güzel his."


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Meryem Uzerli
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