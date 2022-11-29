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Meryem Uzerli Türkiye'nin en zengin oyuncusu! Kazandığı para dudak uçuklattı

29.11.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL’ye anlaşma yeniledi.

Meryem Uzerli Türkiye'nin en zengin oyuncusu! Kazandığı para dudak uçuklattı

Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

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Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi. Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

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SADECE GÖRÜNMEK İÇİN...

Takvim'de yer alan habere göre; geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.
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Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı.


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