Meryem Uzerli üstsüz poz verdi! Ünlü isme beğeni yağdı

Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Meryem Uzerli sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Cesur tarzıyla beğeni toplayan Uzerli üstsüz kamera karşısına geçti.

40 yaşında olan güzel oyuncu Cem Talu'ya poz verdi. Talu'nun objektifi karşısına geçen Uzerli üstsüz videosunu paylaştı.

Meryem Uzerli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü ismin takipçileri "Hürrem Sultan", "Çok güzelsin", "Estetiksiz hali çok daha güzeldi", "Harikasın", "Güzelliğine güzellik katmış" yorumlarında bulundu.



