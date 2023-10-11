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  4. Meryem Uzerli üstsüz poz verdi! Ünlü isme beğeni yağdı

Meryem Uzerli üstsüz poz verdi! Ünlü isme beğeni yağdı

11.10.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak tanınan Meryem Uzerli oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de ilgi odağı olan isimlerden biri. Üstsüz poz veren Uzerli bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Meryem Uzerli sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Cesur tarzıyla beğeni toplayan Uzerli üstsüz kamera karşısına geçti.

meryem uzerli üstsüz pozlarıyla büyüledi

40 yaşında olan güzel oyuncu Cem Talu'ya poz verdi. Talu'nun objektifi karşısına geçen Uzerli üstsüz videosunu paylaştı.

meryem uzerli üstsüz poz verdi

Meryem Uzerli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Ekran görüntüsü 2023-10-11 081945

Ünlü ismin takipçileri "Hürrem Sultan", "Çok güzelsin", "Estetiksiz hali çok daha güzeldi", "Harikasın", "Güzelliğine güzellik katmış" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2023-10-11 082009

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