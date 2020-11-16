Meryl Streep’li Let Them All Talk filminden fragman yayınlandı

Yayın hayatına yeni başlayan henüz ülkemize gelmeyen HBO Max, ilk filmi Steven Soderbergh imzalı Let Them All Talk ile hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Usta oyuncu Meryl Streep başrolü Humans, Captain Marvel, Crazy Rich Asians gibi yapımlarla dikkat çeken Gemma Chan ile paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Streep ve Chan’e iki Oscar ödüllü usta oyuncu Dianne Wiest, Candice Bergen ve Manchester by the Sea, Lady Bird gibi filmlerle adından söz ettiren Lucas Hedges eşlik ediyor.

LET THEM ALL ALL TALK KONUSU

Komedi türündeki filmde Streep, biraz eğlenmek ve eski yaraları sarmak için eski arkadaşlarıyla birlikte bir yolcu gemisiyle seyahate çıkan başarılı bir yazarı canlandırıyor. Başarılı yazara bu seyahatte eşlik eden genç yeğeni, kısa süre içinde başarılı bir yazar temsilcisi ile yakınlaşmaya başlıyor.



