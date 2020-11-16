Vikings’in Ragnar’ı üzerindeki sis perdesi aralandı! Ragnar kaç yaşındaydı?

Vikings dizisi eski popülaritesini kaybetmiş olsa da oluşmuş kemik izleyicisi heyecanla yeni bölümleri bekliyor. Dizinin popüler hale gelmesinde Ragnar Lothbrok karakteri başat rol oynamıştı
Vikings dizisinin ilk sezonlarının baş karakteri olan Ragnar Lothbrok’un başından 4 sezon boyunca pek çok macera geçti ve dizinin popüler hale gelmesinde karakteri canlandıran Travis Fimmel’in büyük payı vardı.
Peki Ragnar, Michael Hirst’ün yarattığı dizinin başında ve öldüğünde kaç yaşındaydı?
Pek çok televizyon dizisinde olduğu gibi Vikings de karakterlerinin tam olarak kaç yaşında olduğunu söylememişti ve özellikle Ragnar’ın durumunda dizi modern zamanlardan hayli uza bir dönemi konu aldığında bu daha zor.
Diziye ve karaktere dair bazı hayran sayfaları Ragnar’ın doğum yılının M.S 763 olduğunu öne sürüyor ve ilk sezon Viking döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Lindisfarne baskınını konu alıyordu. Bu da yaşının yaklaşık olarak hesaplanmasına yardımcı olabilir.
Screen Rant'in haberine göre Lindisfarne baskını 793’te gerçekleşiyor, bu da Vikings’in başında Ragnar’ın 30 yaşında olduğuna işaret ediyor.
Bazı izleyicilerse Björn’ün ilk sezondaki yaşını hesaplama için referans olarak kullanmıştı. Ragnar’ın 19 yaşında baba olduğunu belirtiliyordu ve Björn o sırada 12 yaşındaydı. Bu da ilk hesaplamanın sağlaması gibi görünüyor.
Ancak işler Ragnar’ın öldüğü yaşa gelince biraz daha karmaşıklaşıyor. 4. sezonun hangi yıllarda geçtiği bilinmiyor ve esasen Ragnar dizi boyunca pek yaşlanmadığından bu hayli kafa karışıklığı yaratıyor.
Gerçek Ragnar muhtemelen 852 ile 856 yılları arasında öldü ve bu da onun 89 veya93 yaşındayken öldüğü anlamına geliyor.
Ragnar’ın 5 çocuğu olduğunu ve öldüğünde hepsinin büyümüş olduğunu göz önünde bulunduran hayranlar karakterin 50’li yaşlarının sonunda ya da 60’lı yaşlarının başında olduğunu tahmin etmişti. Bu da aslında öldüğünde 80’li yaşlarında olmasından daha anlamlı görünüyor.
Vikings ekibi her ne kadar diziyi tarihsel olaylarla uyumlu biçimde oluşturmak istese de dizide pek çok tutarsızlık da söz konusu. Bunlardan biri de özellikle Ragnar ve Lagertha gibi ana karakterlerin yaşı.
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