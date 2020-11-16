Vikings’in Ragnar’ı üzerindeki sis perdesi aralandı! Ragnar kaç yaşındaydı?

Vikings dizisi eski popülaritesini kaybetmiş olsa da oluşmuş kemik izleyicisi heyecanla yeni bölümleri bekliyor. Dizinin popüler hale gelmesinde Ragnar Lothbrok karakteri başat rol oynamıştı

Vikings dizisinin ilk sezonlarının baş karakteri olan Ragnar Lothbrok’un başından 4 sezon boyunca pek çok macera geçti ve dizinin popüler hale gelmesinde karakteri canlandıran Travis Fimmel’in büyük payı vardı.

VİKİNGS’İN RAGNAR’I KAÇ YAŞINDAYDI?

Peki Ragnar, Michael Hirst’ün yarattığı dizinin başında ve öldüğünde kaç yaşındaydı?

Pek çok televizyon dizisinde olduğu gibi Vikings de karakterlerinin tam olarak kaç yaşında olduğunu söylememişti ve özellikle Ragnar’ın durumunda dizi modern zamanlardan hayli uza bir dönemi konu aldığında bu daha zor.

Diziye ve karaktere dair bazı hayran sayfaları Ragnar’ın doğum yılının M.S 763 olduğunu öne sürüyor ve ilk sezon Viking döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Lindisfarne baskınını konu alıyordu. Bu da yaşının yaklaşık olarak hesaplanmasına yardımcı olabilir.

Screen Rant'in haberine göre Lindisfarne baskını 793’te gerçekleşiyor, bu da Vikings’in başında Ragnar’ın 30 yaşında olduğuna işaret ediyor.