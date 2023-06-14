Mesai nasıl yazılır? Mesai mi mesayi mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında mesai kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapmıştır. Bu tanıma göre bu kelime çalışma ya da emek kelimesinin karşılığı olarak kullanılır. Emek ve çalışma kelimeleri aynı zamanda mesai kelimesinin eş anlamlı kelimeleridir ve cümle içinde mesai kelimesi yerine kullanılabilir. Arapça kökenli olan mesai kelimesi birleşik kelimelerde, atasözlerinde ya da deyimlerde de yer alır.

Mesai nasıl yazılır?

Mesai yazımı en çok karıştırılan ve yazarken en çok hataya düşülen kelimelerden biridir. Bazı kişiler bu kelimeyi "mesayi" olarak da yazmaktadır. Bu hataya düşülmesinin nedeni kelimenin farklı bir dilden dilimize gelip yerleşmiş olmasıdır. Farklı dillerden dilimize yerleşen ve zamanla aldığı eklerle ya da söyleniş biçimleri ile değişikliğe uğrayarak Türkçeleşen birçok kelime gibi bu kelime de sık sık yanlış yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazımı mesai şeklinde olmalıdır.

Mesai mi mesaiyi mi?

Mesai TDK’ye göre de "mesai" şekilde yazılmalıdır. Bu kelime bazen mesai bazen mesayi bazen de mesahi olarak da yazılır. Ancak mesai dışındaki tüm yazımları hatalıdır. Mesai doğru yazılışı bu şekilde olan bir kelimedir. Arapça kökenine göre bu kelime "mesāʿī" olarak yazılır ama dilimizdeki yazımı mesai şeklindedir. Bu kelime farklı kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara gelen kelimeler de üretebilir. Mesai saati, teşriki mesai, yarım mesai, tam mesai gibi kullanımlar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca mesaiye kalmak, mesai yapmak gibi kalıp sözlerde de kullanılan bir kelimedir. Mesai doğru yazılışı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: