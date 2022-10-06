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  4. Mesai saatleri içinde en çok mastürbasyon yapılan kent! Ülkenin %14'ü bunu yapıyor

Mesai saatleri içinde en çok mastürbasyon yapılan kent! Ülkenin %14'ü bunu yapıyor

06.10.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chemist4U tarafından yapılan yeni bir araştırma, 7,4 milyon İngiliz'in çalışma saatleri içinde mastürbasyon yaptığını ortaya çıkardı. Bu da nüfusun yüzde 14'ünün çalışma saatleri içinde zaman zaman kendilerini tatmin ettiklerini anlamına geliyordu.

Mesai saatleri içinde en çok mastürbasyon yapılan kent! Ülkenin %14'ü bunu yapıyor

Araştırma kapsamında 2 bin kişiyle anket yapıldığı bildirildi. Çalışmaya katılan erkeklerin yüzde 22'sinin, yani beşte birinden fazlasının; kadınların ise yüzde yedisinin mesai saatleri içinden mastürbasyon yaptığını ortaya çıkaran anketin verileri herkesi şaşırttı.

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LONDRA ZİRVEDE

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Ankete katılanların yüzde 18'i çalışırken porno film izlediklerini de belirttiler. Araştırma sonucunda, Londra iş saatleri içinde en çok mastürbasyon yapılan kent olarak kayıtlara geçti.

EN YAYGIN OLDUĞU YAŞ ARALIĞI 25-34

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Mastürbasyonun en yaygın olduğu yaş aralığı yüzde 27'lik bir oranla 25-34 yaş arasındaki grup oldu. İkinci sırada yüzde 15 ile 35-44 yaşındakiler, üçüncü sırada ise yüzde 18 ile 45-54 yaşındakiler vardı.

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KAZANÇLA DA İLİŞKİLİ

Anket ayrıca, ekonomik durumun mastürbasyon alışkanlığını ile ilişkisini de araştırdı ve sonunda yıllık 35 ila 45 bin sterlin [738 - 958 bin TL) arasında kazanan İngilizlerin mastürbasyon yapma olasılığının diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu tespit etti.

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon İngiltere
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