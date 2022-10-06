Çalıştırdığı barın bilardo masasında cinsel ilişkiye girdiler! Görüntüler sızdırılınca...

Bilardo masasında çekilen görüntülerin ardından son kez Pazartesi gecesi servis verip kapanan mekan Salı sabahı kapılarını açmadı. Ancak mekan sahibi Scott Mackie, bunun olaydan bağımsız bir karar olduğunu belirterek, işletmeyle ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanan önceden yapılmış bir plan olduğuna vurgu yaptı.

TESADÜFTÜ

Sızdırılan görüntülerde seks eyleminde yer alan kişilerin yüzleri bir emoji ile kapatılmış. Sosyal medyada yayınlandıktan sonra ise geniş çapta paylaşıldı. Mackie, fotoğrafların paylaşıldığı gün ile mekanı kapattığı günün garip bir tesadüf sonucu denk geldiğini söyledi.

KİM OLDUKLARI BELLİ DEĞİL

Görüntülerdeki kişilerin kim olduklarına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Scott, olayın çok sarhoş bir gecede kendisi mekanda değilken gerçekleştiğini belirti ve olaya ilişkin utanç duyduğunu da ekledi.



