Televizyonda çırılçıplak soyundu! Sunucu şoke oldu... “Şimdiye kadarki en seksi büyükanne”

İngiltere’nin Surrey şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Melissa isimli bir kadın E4 kanalında yayınlanan Send Nudes: Body SOS programına konuk oldu. Katılımcıların estetik ameliyatlardan sonra sahip olacakları beden ölçüleri üç boyutlu bir şekilde gösterilirken programda tuhaf anlar yaşandı. İki çocuk annesi ve bir torunun büyükannesi olan Melissa, tamamen çıplak bir şekilde kameralara poz verdi. Programın sunucu Vogue Williams o anlarda şaşkınlığını gizleyemedi. Programın formatında yer alan ve daha önceden seçilen 100 kişilik halk jürisi Melissa’nın çıplak yüzünü onaylarak çok güzel olduğunu vurguladı.

“ARTIK BÜYÜKANNE OLABİLİRİM AMA ÖYLE GÖRÜNMEK İSTEMİYORUM”

Programa dış görünüşünde değişiklik yapmak için geldiğini ifade eden Melissa, “İnsanlar büyükannelerin bastonla yürüyen yaşlı kişiler olması gerektiğini düşünüyor. Üzgünüm ama kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Artık büyükanne olabilirim ama çyle görünmek istemiyorum” dedi.

Programın sunucusu William, Melissa’nın özgüven eksikliğine rağmen çıplak görüntüsü karşısında, “Şimdiye kadar gördüğüm en seksi büyükannesin. Gerçekten muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı.



