Mesai saatlerinde tutuklanan kuryenin yemek siparişini polis teslim etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bir Güney Dakota polis memuru, yemek teslimatı sırasında trafik kurallarını ihlal eden bir yemek kuryesini durdurdu. Kuryenin kamuoyuyla paylaşılmayan bir nedenden dolayı tutuklandığı belirtildi. Kuryeyi tutuklayan polis memuru, Sam Buhr yemek siparişi teslimatının yapılacağını fark edince müşterinin mağdur olmaması için adresine kadar gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra 858 bin kişi videoyu izledi. Gönderi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

“KAMU GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

Yemek siparişi teslimatı yaptığı sırada güvenlik kameralarına yansıyan Buhr, müşterinin kapıyı açtığında kendisini bir anda karşısında görmesiyle yaşadığı şaşkınlığa gülümsemeyi tercih etti. Buhr, “Beklediğiniz kişi olmadığımı biliyorum ama kurye bazı nedenlerden dolayı tutuklandı. Bu yüzden kamu görevimi yerine getirerek bu görevi tamamlamak istedim” dedi.



