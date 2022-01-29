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Mesai saatlerinde tutuklanan kuryenin yemek siparişini polis teslim etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

29.01.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan olayda, çalışırken tutuklanan kuryenin yemek siparişi teslimatını polis yaptı. Polisin yemek siparişini yaptığı anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşısında elinde yemek siparişiyle polisi gören kadın ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yer almasından sonra video bir anda viral oldu.

Bir Güney Dakota polis memuru, yemek teslimatı sırasında trafik kurallarını ihlal eden bir yemek kuryesini durdurdu. Kuryenin kamuoyuyla paylaşılmayan bir nedenden dolayı tutuklandığı belirtildi. Kuryeyi tutuklayan polis memuru, Sam Buhr yemek siparişi teslimatının yapılacağını fark edince müşterinin mağdur olmaması için adresine kadar gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra 858 bin kişi videoyu izledi. Gönderi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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“KAMU GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

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Yemek siparişi teslimatı yaptığı sırada güvenlik kameralarına yansıyan Buhr, müşterinin kapıyı açtığında kendisini bir anda karşısında görmesiyle yaşadığı şaşkınlığa gülümsemeyi tercih etti. Buhr, “Beklediğiniz kişi olmadığımı biliyorum ama kurye bazı nedenlerden dolayı tutuklandı. Bu yüzden kamu görevimi yerine getirerek bu görevi tamamlamak istedim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Amerika
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