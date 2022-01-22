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Rusya’da korkunç ölüm! Günahlarından arınmak için nehre atlayan kadın bir anda gözden kayboldu

22.01.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortodoks Hristiyanlar, Epifani Bayramı’nda günahlarından arınacağı inancıyla buz tutan göl ve nehirlere giriyor. Rusya’da Ortodoks Hristiyanların kutladığı Epifani Bayramı’nda buz tutan nehre giren kadın, günahlarından kurtulmak istemişti. Ancak nehre girdikten sonra bir anda gözden kaybolan kadının korkunç ölümü kameraya yansıdı. Kadının arkasından nehre atlayan adam karısını bulamayınca büyük bir paniğe kapıldı. Soruşturma başlatılan olayda kadının cesedine henüz ulaşılamadı.

Rusya’ya bağlı Leningrad Bölgesi’ndeki Oredezh Nehri’nde 19 Ocak’ta Ortodoks Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı nedeniyle suya girdi.

Bölgeye giden 40 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla birlikte buz tutan nehre girmek istedi. Nehrin yüzeyinde bulunan buz tabakasının kesilmesinin ardından soğuk suya atlayan kadının buza çarptığı görüldü. O an gözden kaybolan kadının başında duran kişi ise bir şeylerin yolunda gitmediğini görünce bağırmaya başladı. O esnada kadının eşi de soğuk suya atladı. Eşini sudan çıkarmaya çalışan adam, su altında karısını göremeyince dışarıya çıktı. Bu sırada kadının çocukları da ’anne’ diye bağırmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Kadının son anlarının görüntülendiği olayın ardından nehir altında arama çalışmaları başlatıldı. Nehirde kaybolan kadının cesedine ulaşılamazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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