Mesanesine cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını fark etmedi! Hastalığının nedenini öğrenince şoke oldu

Bir tıp dergisinde yayınlanan makale herkesi şaşırtmayı başardı. Tipik idrar yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren bir kadın, sistit ve mesana iltihabı tedavisi gördükten sonra ağrılarının azalmaması üzerine durum araştırıldı.

BİRKAÇ YIL ORADA KALMIŞ

Doktorların çektiği röntgende mesanesinin içinde bir cam parçası olduğunu fark ettiler. Tıp uzmanlarının açıkladığı raporda, kadının birkaç yıl önce cam bir cinsel ilişki oyuncağını vajinasının yerine idrar yolunda hareket ettirmesi sonucunda bir parçanın o kısımda kaldığını anladılar. Doktorlar, tıbbi prosedürde üretradaki tıkanıklıkları temizlemeye yardımcı oldular.



