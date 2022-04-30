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Mesanesine cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını fark etmedi! Hastalığının nedenini öğrenince şoke oldu

30.04.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki Tunuslu ismi açıklanmayan bir kadın birkaç kez sistit ve mesane iltihabı tedavisi gördü. Ancak idrar yollarındaki ağrının dayanılmaz boyutlara ulaşması sonucunda doktorlar durumu araştırdı. Kadın, idrar yolu enfeksiyonunun aslında daha önce unuttuğu bir seks oyuncağının camının sıkışmasından kaynaklandığını öğrenince şoke oldu.

Mesanesine cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını fark etmedi! Hastalığının nedenini öğrenince şoke oldu

Bir tıp dergisinde yayınlanan makale herkesi şaşırtmayı başardı. Tipik idrar yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren bir kadın, sistit ve mesana iltihabı tedavisi gördükten sonra ağrılarının azalmaması üzerine durum araştırıldı.

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BİRKAÇ YIL ORADA KALMIŞ

Doktorların çektiği röntgende mesanesinin içinde bir cam parçası olduğunu fark ettiler. Tıp uzmanlarının açıkladığı raporda, kadının birkaç yıl önce cam bir cinsel ilişki oyuncağını vajinasının yerine idrar yolunda hareket ettirmesi sonucunda bir parçanın o kısımda kaldığını anladılar. Doktorlar, tıbbi prosedürde üretradaki tıkanıklıkları temizlemeye yardımcı oldular.

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