Polis her yerde onu arıyor! Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

Polis, bir kuaför salonunun önündeki sandalyede oturarak personel ve müşterilere karşı saatlerce mastürbasyon yapan adamı arıyor. Kuaför sahibi Rachelle Daniels, Long Beach Post'a yaptığı açıklamada bir çalışanından dükkanının önünde mastürbasyon yapan adama yönelik olarak bir telefon aldığında kendi kişisel işlerini halletmek için şehir merkezinden uzaktaydı. Personelin telefonu üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden dükkan sahibi polise haber verdi. Polisin olay yerine gelmesinden kısa bir süre önce müşterileri ve personeli rahatsız eden adam kaçmayı başardı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Kuaför salonu sahibinin paylaştığı ve daha sonrasında sildiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine aynı adamın bir başka kuaför salonunun önünde de benzer hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Kuaför salonu sahibi olan Rachelle Daniels dükkanının ve personeli güvenliğini arttırmak için önlemlerini sıklaştırdığını söyledi. Salona bir panik butonu, yeni kameralar ve yeni bir güvenlik prosedürü eklettiğini ifade eden Daniles, şahsın bir an önce yakalanmasını istediğini dile getirdi.



