Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Polis her yerde onu arıyor! Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

Polis her yerde onu arıyor! Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

20.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya’da Bellflower Bulvarı’ndaki bir kuaför salonunun önünde yaşanan olay herkesi şaşırttı. Kuaför salonu sahibi olan Rachelle Daniels, dükkanın önünde sandalyeye oturmuş bir şekilde mastürbasyon yapan bir adamı fark edince polislere haber verdi. Olay yerine polisler gelene kadar hızla uzaklaşan kimliği belirsiz adam her yerde aranıyor.

Polis her yerde onu arıyor! Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

Polis, bir kuaför salonunun önündeki sandalyede oturarak personel ve müşterilere karşı saatlerce mastürbasyon yapan adamı arıyor. Kuaför sahibi Rachelle Daniels, Long Beach Post'a yaptığı açıklamada bir çalışanından dükkanının önünde mastürbasyon yapan adama yönelik olarak bir telefon aldığında kendi kişisel işlerini halletmek için şehir merkezinden uzaktaydı. Personelin telefonu üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden dükkan sahibi polise haber verdi. Polisin olay yerine gelmesinden kısa bir süre önce müşterileri ve personeli rahatsız eden adam kaçmayı başardı.

Mezar taşı sosyal medyada olay oldu! “Sürekli elindeydi, böyle anmak istedik”Mezar taşı sosyal medyada olay oldu! “Sürekli elindeydi, böyle anmak istedik”

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

2

Kuaför salonu sahibinin paylaştığı ve daha sonrasında sildiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine aynı adamın bir başka kuaför salonunun önünde de benzer hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Kuaför salonu sahibi olan Rachelle Daniels dükkanının ve personeli güvenliğini arttırmak için önlemlerini sıklaştırdığını söyledi. Salona bir panik butonu, yeni kameralar ve yeni bir güvenlik prosedürü eklettiğini ifade eden Daniles, şahsın bir an önce yakalanmasını istediğini dile getirdi.

Kasiyer bile utandı! Benzinliğe çırılçıplak gelerek alışveriş yapan adam sosyal medyada gündem olduKasiyer bile utandı! Benzinliğe çırılçıplak gelerek alışveriş yapan adam sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”
Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...
Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktıKilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

İlginizi Çekebilir

Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.