Tıp dünyasına geçti! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

“Radyoloji Olgu Raporları” (Radiology Case Report) adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre ismi açıklanmayan genç adamın mastürbasyon yaparken akciğerini yırttığı kayıtlara geçti. Genç adamın öksürük ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurması üzerine yapılan tetkikler sonucunda akciğerindeki yırtık tespit edildi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

20’li yaşlarında gençlerde daha önce buna benzer bir yaralanmanın görülmediği ve bunun için sert bir şekilde kusma veya ciddi fiziksel egzersiz olması gerektiğini düşünen doktorların, yaptıkları incelemede gencin ilk göğüs ağrısını mastürbasyon yaparken hissettiği kaydedildi. Doktorlar, yine cinsel ilişki sırasında ciğerin hasar görmesiyle ilgili diğer vakaları da kıyasladıktan sonra, gencin mastürbasyon yapması sonucu ciğerindeki yırtığın oluştuğu sonucuna vardı. Akciğerindeki yırtığın genç için hayati tehlikesi olmadığını belirten doktorlar bir süre daha göğüs ağrılarını yaşanabileceğini söyledi.



