Messi'nin lüks evinin görüntüleri ortaya çıktı: Görenler gözlerine inanamadı: Yok yok...

MLS Ligi takımlarından Inter Miami’ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Florida'ki evinin yeni görüntüleri paylaşıldı.

Sarayları aratmayan evi görenler gözlerine inanamadı. Evin içinde bulunan detaylar dikkat çekti.

Evde 10 yatak odası, bir spa odası, iki tekne iskelesi ve bir yüzme havuzu bulunuyor. Messi, deniz kenarındaki yeni yalısı için 10.75 milyon dolar ödedi.

Evin içinde ayrıca bir İtalyan mutfağı, fitness salonu, spa odası ve ev ofisi var.

10.500 metrekarelik mülk, Fort Lauderdale'in kuzeyindeki yüzen mahallelerden biri olan Bay Colony'deki güvenlikli sitenin içinde yer alıyor.

Ünlü futbolcunun yeni evi sahilin hemen yanında ve Inter Miami'nin maçlarının oynandığı DRV PNK Stadyuma yakın bir mesafede yer alıyor.







