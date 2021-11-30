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  4. Messi'ye tepki yağıyor! Ödülü aldığına pişman

Messi'ye tepki yağıyor! Ödülü aldığına pişman

30.11.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu seneki sahibi süper yıldız Lionel Messi olurken, kendisi ile yarışan Robert Lewandowski ikinci olarak, en iyi forvet ödülünün sahibi oldu. Polonyalı futbolcu ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından açıklamalarda bulundu. Lewandowski ve Ronaldo'nun sevenleri Messi'nin ödülü kazanmasına tepki gösterdi.

Messi'ye tepki yağıyor! Ödülü aldığına pişman
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü töreni büyük bir görkemle yapıldı. Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi. Ballon d'Or'un sahibi ise Lionel Messi oldu.

"MESSI'YI TEBRİK EDERİM"

Lewandowski, "Messi'yi tebrik ederim. Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

Lewandowski ve Ronaldo'nun sevenleri Messi'nin ödülü kazanmasına tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Lionel Messi
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