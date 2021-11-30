Messi'ye tepki yağıyor! Ödülü aldığına pişman

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü töreni büyük bir görkemle yapıldı. Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi. Ballon d'Or'un sahibi ise Lionel Messi oldu.

"MESSI'YI TEBRİK EDERİM"

Lewandowski, "Messi'yi tebrik ederim. Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

Lewandowski ve Ronaldo'nun sevenleri Messi'nin ödülü kazanmasına tepki gösterdi.



