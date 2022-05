Mesut Özil Endonezya'ya gidiyor! Video bile paylaştı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli yıldız oyuncu Mesut Özil sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil'in kulüpteki geleceği merak konusu olurken yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Asya ülkesi Endonezya'ya gideceğini duyurdu. Özil "Endonezya seyahatim için sabırsızlanıyorum. Jakarta yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Söğüt, Mesut Özil ile ilgili olarak "Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi. Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak." dedi.

Looking forward to my trip to Indonesia. See you soon Jakarta ????????❤️???? #Cavegang pic.twitter.com/NxdixDugkc