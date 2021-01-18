Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!

Mesut Özil, yeşil sahalarda yıllardır mücadele ediyor. Özellikle Real Madrid'teki performansıyla adından söz ettiren Türk asıllı Alman futbolcu, Real Madrid'ten sonra kariyerini İngiltere'ye taşıdı ve Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'den sonra Mesut Özil'in yeni durağı ise Fenerbahçe. Kendi sözleriyle, ''Benim için de bir rüya gerçekleşiyor'' diyen Özil, sadece yeşil sahalarda mücadele vermiyor. Gelin sizi 2018'de başlayan kısa bir yolculuğa çıkartalım.

M10 ESPORTS NELER YAPIYOR?

M10 Esports adı, birçok kişi için tanıdık gelebilir. Fakat biz, tanımayanlar ya da dilinin ucuna gelip de söyleyemeyenler için tekrar hatırlatalım. M10 Esports, Mesut Özil'in kurduğu espor takımının adı. 2018 yılında kurulan M10 Esports, espor faaliyetlerinin yayılmasında öncü olmayı amaçlıyor. Ayrıca takım web sitesinde paylaştığı vizyonunda genç yeteneklere yardım etme amacı taşıdığını da belirtiyor.

''HEM SPORUN HEM DE ESPORUN BİRÇOK ORTAK NOKTASI OLDUĞUNA İNANIYORUM''

M10 Esports, çeşitli organizasyonlara katılıp bu organizasyonlarda başarılı olabilmek için mücadele ediyor; Tıpkı takımın kurucusu Mesut Özil'in yeşil sahalarda yaptığı gibi. Mesut Özil de takımın internet sitesinde yer verilen sözlerinde tam da bu noktalara parmak basıyor: