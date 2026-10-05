Sivrisineklerden kaçmak için ıssız adaya yerleşti: 100 yıl sonra ilgi çekti

Juan Cuevas Ramírez, El Pardito'ya yerleşmeden önce bölgedeki farklı adaları dolaşarak kendisi ve ailesi için uygun bir yer aradı.

HER ŞEY 1923 YILINDA SİVRİSİNEKSİZ ADA ARARKEN BAŞLADI

Ailenin sonraki kuşaklarının aktardığına göre Cuevas'ın aradığı özelliklerden biri de sivrisineklerin olmadığı bir adaydı. Sonunda küçük ve kayalık El Pardito'da karar kıldı.

Yaklaşık bir hektarlık kayalık bir ada olan El Pardito’da ne tatlı su kaynağı ne de şehir hayatının sunduğu imkanlar bulunuyor. Buna rağmen Juan Cuevas Ramirez ve eşi Paula, 1923 yılında buraya yerleşerek yeni bir hayat kurmaya karar verdi.

Çift zamanla çocuklarını da burada büyüttü. Ailenin sonraki kuşakları da adadan ayrılmak yerine yaşamlarını denize ve balıkçılığa bağladı. Böylece El Pardito, nesiller boyunca Cuevas ailesinin yuvası haline geldi.

SU YOKTU, İHTİYAÇLARINI KENDİLERİ KARŞILIYORLARDI

Adadaki yaşamın en büyük zorluklarından biri içme suyuydu. Aile uzun yıllar su ihtiyacını yakın bölgelerden tekneyle taşıyarak karşıladı. Günümüzde ise deniz suyunu arıtan sistemlerle bu sorun büyük ölçüde aşılmış durumda.

Elektrik, ulaşım ve temel ihtiyaçlar açısından da oldukça kısıtlı şartlarda yaşayan aile, geçmişte birçok ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılamak zorundaydı. Hatta evlerin yapımında kullanılacak kireç bile deniz kabuklarından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyordu.

GEÇİM KAYNAKLARI YILLARDIR BALIKÇILIK

Cuevas ailesinin hayatındaki en önemli unsur ise kuşkusuz deniz. Aile üyeleri küçük yaşlardan itibaren balıkçılığı öğrenerek cabrilla, jurel, pargo ve sierra gibi çeşitli balık türlerini avladı.

Geçmişte yakalanan balıkların önemli bir bölümü tuzlanarak ve kurutularak ana karadaki pazarlara gönderiliyordu. Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım imkanlarının artmasıyla birlikte adadaki yaşam da zaman içinde değişti.

KÖPEKBALIĞI AVCILIĞI DA AİLENİN GEÇMİŞİNDE

Ailenin genç kuşaklarından Arturo Cuevas, köpekbalığı avcılığının da adanın geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Ancak yıllar içinde deniz kaynaklarının korunmasının hayatta kalmaları için ne kadar önemli olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Cuevas ailesi artık yalnızca daha fazla balık yakalamaya değil, denizdeki canlıların sürdürülebilirliğine de önem veriyor. Çünkü onların deyimiyle deniz, sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda geleceklerinin garantisi.

ISSIZ ADA TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Son yıllarda El Pardito'nun sıra dışı hikayesi turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Ailenin yeni kuşakları, balıkçılığın yanı sıra tekne turları ve şnorkel gibi faaliyetlerle ziyaretçilere adanın yaşamını tanıtıyor.

Böylece yüzyılı aşkın süredir aileye ev sahipliği yapan küçük ada, dış dünyaya da kapılarını aralamış oldu.

"BURASI BİZİM MİRASIMIZ"

Cuevas ailesi için El Pardito yalnızca üzerinde yaşadıkları bir kara parçası değil. Burası, atalarının geldiği, çocuklarını büyüttüğü ve nesiller boyunca aktarılan anıların biriktiği yer.

Bugün ailenin genç üyeleri de adada yaşamaya devam ediyor. Modern dünyanın sunduğu olanaklardan uzakta sürdürülen bu hayat, El Pardito'yu yalnızca Meksika'nın değil, dünyanın en sıra dışı aile yerleşimlerinden biri haline getirdi.