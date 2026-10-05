Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Norveç’te yapay zekâ gözlüklerine kısıtlama hazırlığı: Okullar da listede

Norveç hükümeti, yapay zekâ gözlüklerinin belirli yerlerde kullanımına geçici yasak getirilmesini önermeyi planladığını açıkladı. Gerekçe, insanların bilgileri dışında fotoğraflanması, filme alınması veya seslerinin kaydedilmesi riski. Düzenleme henüz öneri aşamasında ancak hükümet, yasa tasarısını mümkün olan en kısa sürede parlamentoya sunacağını bildirdi.

Norveç’te yapay zekâ gözlüklerine kısıtlama hazırlığı: Okullar da listede
Enes Çırtlık

Hükümetin pazartesi günü duyurduğu plan, tam bir yasak öngörmüyor. Halkın düzenli olarak bir araya geldiği yerler ile mahremiyetin öne çıktığı mekânları hedefliyor. Öneri, kameralı akıllı gözlüklere karşı mahremiyet kaygıları nedeniyle dünya genelinde oluşan daha geniş çaplı tepkiyle de örtüşüyor.

Norveç Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Torgeir Micaelsen, kaygısını şu sözlerle dile getirdi:

"İnsanların bilmeden fotoğraflanma, filme alınma veya ses kaydına alınma riskiyle karşı karşıya kaldığı ortamlarda yeni ve güçlü bir teknolojinin kullanıma sunulmasından endişe duyuyorum."

Norveç’te yapay zekâ gözlüklerine kısıtlama hazırlığı: Okullar da listede 1

YASAK NERELERDE UYGULANABİLİR?

Hükümetin açıklamasına göre yasak, halkın düzenli olarak bir araya geldiği parklar, plajlar, müzeler, alışveriş merkezleri ve halka açık etkinlikler gibi yerlerde uygulanabilir. Okullar, oyun alanları ve gençlik kulüpleri de kapsama alınabilir. Doktor muayenehaneleri, yüzme havuzları ve soyunma odası bulunan spor salonları gibi mahremiyet açısından hassas yerler de yasağın kapsamına girebilir.

Norveç’te yapay zekâ gözlüklerine kısıtlama hazırlığı: Okullar da listede 2

NELER SERBEST KALACAK?

Hükümet, tam bir yasağın gündemde olmadığını belirtiyor. Açıklamaya göre özel kullanıma ve başkalarının rızaları dışında filme alınma riskinin bulunmadığı durumlardaki kullanıma izin verilmeye devam edilecek.

HANGİ CİHAZLAR KAPSAMA GİRECEK?

Yasağın hangi teknolojiyi kapsayacağı henüz netleşmedi. Hükümet, yasağın kameralı ve ses kaydı yapabilen gözlükleri mi, kameralı ve yapay zekâ işlevli gözlükleri mi, yoksa kamera, ses kaydı ve/veya yapay zekâ özelliği taşıyan, vücuda takılan başka teknolojileri de mi kapsayacağını inceleyeceğini açıkladı.

Norveç’te yapay zekâ gözlüklerine kısıtlama hazırlığı: Okullar da listede 3

SIRADA NE VAR?

Azınlık hükümeti, yasa tasarısını mümkün olan en kısa sürede parlamentoya sunacağını duyurdu. Hükümet ayrıca, vücuda takılan teknolojilere ilişkin kalıcı ulusal düzenleme konusunda tavsiyelerde bulunacak bir uzman grubu oluşturacak.

Kaynak: Reuters

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir gecede değişiyor: Dünyanın en ilginç 7 yeriBir gecede değişiyor: Dünyanın en ilginç 7 yeri
Bit pazarında daktilo diye satılıyordu: Ne olduğu fark edilince 450 kat değer kazandıBit pazarında daktilo diye satılıyordu: Ne olduğu fark edilince 450 kat değer kazandı

Anahtar Kelimeler:
Norveç yapay zeka akıllı gözlük gözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Müjde Ar'dan şaşırtan karar: "Memlekette izlenecek iyi haber kalmadı"

Otomobil pazarında tablo değişti!

Otomobil pazarında tablo değişti!

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.