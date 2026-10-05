Norveç’te yapay zekâ gözlüklerine kısıtlama hazırlığı: Okullar da listede

Hükümetin pazartesi günü duyurduğu plan, tam bir yasak öngörmüyor. Halkın düzenli olarak bir araya geldiği yerler ile mahremiyetin öne çıktığı mekânları hedefliyor. Öneri, kameralı akıllı gözlüklere karşı mahremiyet kaygıları nedeniyle dünya genelinde oluşan daha geniş çaplı tepkiyle de örtüşüyor.

Norveç Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Torgeir Micaelsen, kaygısını şu sözlerle dile getirdi:

"İnsanların bilmeden fotoğraflanma, filme alınma veya ses kaydına alınma riskiyle karşı karşıya kaldığı ortamlarda yeni ve güçlü bir teknolojinin kullanıma sunulmasından endişe duyuyorum."

YASAK NERELERDE UYGULANABİLİR?

Hükümetin açıklamasına göre yasak, halkın düzenli olarak bir araya geldiği parklar, plajlar, müzeler, alışveriş merkezleri ve halka açık etkinlikler gibi yerlerde uygulanabilir. Okullar, oyun alanları ve gençlik kulüpleri de kapsama alınabilir. Doktor muayenehaneleri, yüzme havuzları ve soyunma odası bulunan spor salonları gibi mahremiyet açısından hassas yerler de yasağın kapsamına girebilir.

NELER SERBEST KALACAK?

Hükümet, tam bir yasağın gündemde olmadığını belirtiyor. Açıklamaya göre özel kullanıma ve başkalarının rızaları dışında filme alınma riskinin bulunmadığı durumlardaki kullanıma izin verilmeye devam edilecek.

HANGİ CİHAZLAR KAPSAMA GİRECEK?

Yasağın hangi teknolojiyi kapsayacağı henüz netleşmedi. Hükümet, yasağın kameralı ve ses kaydı yapabilen gözlükleri mi, kameralı ve yapay zekâ işlevli gözlükleri mi, yoksa kamera, ses kaydı ve/veya yapay zekâ özelliği taşıyan, vücuda takılan başka teknolojileri de mi kapsayacağını inceleyeceğini açıkladı.

SIRADA NE VAR?

Azınlık hükümeti, yasa tasarısını mümkün olan en kısa sürede parlamentoya sunacağını duyurdu. Hükümet ayrıca, vücuda takılan teknolojilere ilişkin kalıcı ulusal düzenleme konusunda tavsiyelerde bulunacak bir uzman grubu oluşturacak.

Kaynak: Reuters