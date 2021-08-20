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Mesut Özil'in Galatasaraylı eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu

20.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında Ülker Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını kızı Eda ile birlikte izledi. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Gülşe'nin Fenerbahçe forması giymesi geceye damga vurdu.

Mesut Özil'in Galatasaraylı eşi Amine Gülşe Fenerbahçeli oldu

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu Amine Gülşe, Fenerbahçe'de top koşturan eşi Mesut Özil için takımını değiştirdi.

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Dün akşam Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında Ülker Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını kızı Eda ile birlikte izleyen Gülşe'nin Fenerbahçe forması giymesi gözlerden kaçmadı.

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Amine Gülşe, 2018 yılında eşi Mesut Özil'in Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söylemişti. Amine Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" ifadelerini kullanmıştı.
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Amine Gülşe'nin tuttuğu takımı değiştirdiği öğrenildi.


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Amine Gülşe Mesut Özil
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