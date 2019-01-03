Mesut Özil'in Kabe örtüsüyle paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.





