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Mesut Özil'in Kabe örtüsüyle paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 03.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi. Arsenal forması giyen Mesut Özil, evinde bulunan Kabe örtüsüyle fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin takdirini topladı.

Mesut Özil'in Kabe örtüsüyle paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil arsenal Kabe

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