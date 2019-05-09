Met Gala'da ortaya çıktı! Yoksa yeni trend mi?

'Kamp: Moda Üzerine Notlar' temasıyla gerçekleşen Met Gala 2019'ya katılan dünya yıldızları kırmızı halıda fırtınalar estirirken yeni moda trendlerinin de sinyallerini verdi. Lady Gaga'dan Gigi Hadid' e bir çok ünlünün kullandığı uzun kirpik modasını yakın zamanda her yerde göreceğiz gibi duruyor.

Modaya yön veren bu starların Met Gala 2019'da yaptıkları bu uzun kirpikleri ve parıltılı göz makyajları yazın favorileri arasında olacağa benziyor. O zaman ne diyoruz kızlar: 'Kirpikler uzun ve renkli!'

İşte yeni trend: Uzun kirpikler...

1. Lady Gaga

2. Gigi Hadid

3. Ezra Miller

4. Lucy Boynton

5. Lupita Nyong’o

6. Lily Collins

7. Priyanka Chopra





