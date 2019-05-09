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Met Gala'da ortaya çıktı! Yoksa yeni trend mi?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

2019 yılının en heyecanlı ve unutulmaz galası Met Gala tüm şaşaasıyla gerçekleşmesine rağmen etkileri hala sürüyor. Gala'daki sıradışı kostümlerin yanı sıra yeni trendlerde boy gösterdi. Onlardan biri de 'Uzun Kirpikler ve Parıltılı Gözler!'

Met Gala'da ortaya çıktı! Yoksa yeni trend mi?

'Kamp: Moda Üzerine Notlar' temasıyla gerçekleşen Met Gala 2019'ya katılan dünya yıldızları kırmızı halıda fırtınalar estirirken yeni moda trendlerinin de sinyallerini verdi. Lady Gaga'dan Gigi Hadid' e bir çok ünlünün kullandığı uzun kirpik modasını yakın zamanda her yerde göreceğiz gibi duruyor.

lash

Modaya yön veren bu starların Met Gala 2019'da yaptıkları bu uzun kirpikleri ve parıltılı göz makyajları yazın favorileri arasında olacağa benziyor. O zaman ne diyoruz kızlar: 'Kirpikler uzun ve renkli!'

İşte yeni trend: Uzun kirpikler...

1. Lady Gaga

lady-gaga

2. Gigi Hadid

gigi-hadid

3. Ezra Miller

makyaj

4. Lucy Boynton

lucy-boynton

5. Lupita Nyong’o

makyaj1

6. Lily Collins

lily

7. Priyanka Chopra

priyanka-chopra

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