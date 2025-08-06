Meta açıkladı: WhatsApp'ta 6,8 milyon hesap silindi!

Meta, WhatsApp’ın bu yılın ilk yarısında dünyanın dört bir yanındaki insanları hedef alan dolandırıcıların kullandığı 6,8 milyon hesabı kaldırdığını açıkladı.

CHATGPT KULLANIP KANDIRIYORLAR

BBC‘nin haberine göre bu hesapların çoğunu Güney Doğu Asya’da organize suç çeteleri işletiyor. Hesapları kullananlarsa zorla çalıştırılan işçiler. Dolandırıcılar ChatGPT kullanılarak gönderilecek talimat metinleri oluşturuyor. Böylece WhatsApp hesaplarını ele geçiriyor ya da yatırım vadiyle sahte gruplara ekleyerek insanları kandırıyor.

Meta, “Her zaman bir püf noktası vardır ve bu herkes için bir uyarı işareti olmalı. Vaat edilen kazançlar için önceden ödeme yapmanız isteniyorsa, bu bir dolandırıcılıktır” dedi. Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren bu merkezler, her yıl milyarlarca dolarlık dolandırıcılık yapıyor.