Metabolizma hızlandıran bitkilerin başında yeşil çay var! Bu püf noktaları uygularsanız...

Metabolizmayı hızlandırıcı en önemli bitki yeşil çaydır. Yeşil çay, hem yağ yakımını hem de karbonhidrat yakımını hızlandırır. Yapılan birçok hayvan deneyiyle de bu ispatlanmıştır.

GÜNDE KAÇ BARDAK İÇMELİYİZ?

Metabolizmayı hızlandıran yeşil çay, günlük hayatta istenildiği kadar tüketilebilir. Ancak tansiyon ve kalp hastaları yeşil çay tüketirken 2 fincanı geçmemeye özen göstermelidir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN ÇAYLARI YEMEK ÖNCESİ Mİ SONRASI MI İÇMELİYİZ?

Yeşil çay, yemeklerden önce ya da sonra içilebilir. İkisinin de farklı faydaları vardır. Özellikle spor öncesi tüketilen yeşil çay, spor sırasında metabolizmayı hızlandırır, spordan alınan verim de artırır, yağ yakımını artırır. Yemekten sonra içilen çay ise, bağırsak metabolizmasını hızlandırır, sindirimi arttırır ve yine yağ yakımına etki eder.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BİTKİLER

Metabolizmayı hızlandırmada yeşil çayı hiçbir bitkinin yada bitki çayının geçemeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak yeşil çayın etkisini yardımcı bitkilerle güçlendirmek mümkündür.

BU BİTKİLER YEŞİL ÇAYIN METABOLİZMAYI DAHA HIZLI ÇALIŞTIRMASINI SAĞLIYOR

Bir takım bitkilerle harmanlandığında metabolizmaya etkisini güçlendirebileceğiniz yeşil çayın en önemli destekçileri biberiye ve kekiktir. Biberiye yeşil yapraklı bir bitkidir. Kurutulmuşu da taze hali de kullanılabilir.