Metabolizma hızlandıran bitkilerin başında yeşil çay var! Bu püf noktaları uygularsanız...

Metabolizmayı hızlandırıcı en önemli bitki yeşil çaydır. Yeşil çay, hem yağ yakımını hem de karbonhidrat yakımını hızlandırır. Yapılan birçok hayvan deneyiyle de bu ispatlanmıştır.
Metabolizmayı hızlandıran yeşil çay, günlük hayatta istenildiği kadar tüketilebilir. Ancak tansiyon ve kalp hastaları yeşil çay tüketirken 2 fincanı geçmemeye özen göstermelidir.
Yeşil çay, yemeklerden önce ya da sonra içilebilir. İkisinin de farklı faydaları vardır. Özellikle spor öncesi tüketilen yeşil çay, spor sırasında metabolizmayı hızlandırır, spordan alınan verim de artırır, yağ yakımını artırır. Yemekten sonra içilen çay ise, bağırsak metabolizmasını hızlandırır, sindirimi arttırır ve yine yağ yakımına etki eder.
Metabolizmayı hızlandırmada yeşil çayı hiçbir bitkinin yada bitki çayının geçemeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak yeşil çayın etkisini yardımcı bitkilerle güçlendirmek mümkündür.
Bir takım bitkilerle harmanlandığında metabolizmaya etkisini güçlendirebileceğiniz yeşil çayın en önemli destekçileri biberiye ve kekiktir. Biberiye yeşil yapraklı bir bitkidir. Kurutulmuşu da taze hali de kullanılabilir.
Metabolizmayı hızlandırmak için kurutulmuş kekik kullanılacağı zaman ise bir porselen demlik yeşil çaya, bir çorba kaşığı kadar eklenmesi gerekir. Ancak acı gelirse 1 tatlı kaşığı kadar eklenmesi de yeterli olacaktır.
Yine bir porselen demlik yeşil çaya, bir iki tane çubuk tarçın atılması durumunda ise karbonhidrat yakımı arttırılmış ve metabolizma canlandırılmış olur.
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