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Mete Yarar ve Barış Yarkadaş arasında canlı yayında sert tartışma

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de yayınlanan ve Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu programa, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın tartışması damga vurdu. Yarkadaş, Yarar'a, "AK Parti propagandası yapıyorsun sabahtan beri, gerçekleri anlatın gerçekleri" derken, Yarar ise Yarkadaş'a, "Şu üsluba bak. CHP’lisiniz ve başkasının siyasi kimliğini reddediyorsunuz, bravo. Sizin işinize gelmeyen her şey AK Parti’nin propagandası oluyor' şeklinde yanıt verdi.

Habertürk TV’de yayınlanan ve Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" programında gergin anlar yaşandı.

Yüksek sesle birbirine bağırarak konuşan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve güvenlik uzmanı Mete Yarar'ı sakinleştirmeye çalışan Didem Arslan Yılmaz’ın, "Arkadaşlar, öyle bir dönemden geçiyoruz ki, sakin konuşalım" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştığı görüldü.

STÜDYODA ORTAM GERİLDİ, SESLER YÜKSELDİ

Gerginlik sürerken, Yarar, Yılmaz’a "Dönemden geçmiyoruz, dönem insanları deşifre etme dönemi. Al işte bu" diyerek Barış Yarkadaş’ı işaret etti. Yarkadaş ise Yarar'a, "AKP'nin politikasını bana devlet diye anlatma" derken, "Düzgün konuş benimle" diye belirtti.

PROGRAMA ARA VERİLDİ

Mete Yarar ise, Yarkadaş’a, "Terbiyesiz" diye cevap verirken, Didem Arslan Yılmaz da konuklar arasındaki polemiği bitiremeyince araya gitmek zorunda kaldı. Yılmaz, arkadaşlarına bağırarak, "Ver arayı, versene arayı" diye uyardı.

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