Meteoroloji 24 Aralık son hava durumu tahminlerini yayımladı (Kuvvetli sağanak yağış uyarısı)

Hava durumuyla ilgili son tahminler yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL? İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Güneyli yönlerden orta kuvvette ; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

24 ARALIK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli Kahramanmaraş ile Adana'nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 - 70 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Giresun dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60 - 100 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 - 70 km/ saat) esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (50 - 70 km/ saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta. MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta. EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.