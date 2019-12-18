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Meteoroloji'den birçok il için turuncu kodlu yoğun sis uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili gelen son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yurdumuzda yağış beklenmiyor. Öte yandan İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde, özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere bugünden başlayarak 3 gün boyunca sis bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok il için turuncu kodlu yoğun sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

m

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

mm

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün boyunca (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

TOKAT °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

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meteoroloji hava durumu 18 aralık hava durumu sis pus yağmur

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