Meteoroloji'den birçok il için turuncu kodlu yoğun sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün boyunca (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
TOKAT °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
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