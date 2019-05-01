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Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava nasıl olacak

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 01.05.2019 07:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 1 Mayıs'ta beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Öte yandan bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenen rüzgar dolayısıyla önemli uyarılar yapıldı. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Bolu, Karabük, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Öte yandan rüzgarların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA: MARMARA

Prçalı ve az bulutlu, batısı ve zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile gece saatlerinde Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu, kuzey kıyıları ve zamanla genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Güney Ege ile gece bölge genelinin yerel olmak üzere sağnak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş ile akşam saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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