Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Bolu, Karabük, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Öte yandan rüzgarların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı! Dünyaca ünlü şirketlere büyük şok! Almanya'da ramazan çadırlarına çirkin saldırı!

BÖLGELERİMİZDE HAVA: MARMARA Prçalı ve az bulutlu, batısı ve zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile gece saatlerinde Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. EGE Az bulutlu, kuzey kıyıları ve zamanla genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Güney Ege ile gece bölge genelinin yerel olmak üzere sağnak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. AKDENİZ Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş ile akşam saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.